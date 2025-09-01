ಜಗತ್ತಿನ ಹಸಿವು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರ! ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಭತ್ತ.. ರೈತರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ತಳಿ!

Seawater Rice : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೈಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ, ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶಾಕಿರಣ ನೀಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ “ಸಮುದ್ರನೀರಿನ ಅಕ್ಕಿ” (Seawater Rice) ಎಂಬ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ‘ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೈಸ್ನ ತಂದೆ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಯುಯಾನ್ ಲಾಂಗ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಕನಸು ಅಡಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ Qingdao Saline-Alkali Tolerant Rice Research Centre ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಕ್ಕಿಯು ಪ್ರತೀ ಎಕರೆಗೆ 4.6 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರನೀರು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು 6.67 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಪ್ಪುಮಣ್ಣಿನ ಕೇವಲ 10% ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ, ದೇಶದ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 20%ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 2030ರೊಳಗೆ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರನೀರಿನ ಅಕ್ಕಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ.