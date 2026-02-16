English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌದಿ ದೇಶ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಕೂಡಿಡುವ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ!

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌದಿ ದೇಶ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಕೂಡಿಡುವ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ!

ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಚಿನ್ನದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸೌದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:55 PM IST
  • ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸುಮಾರು 323 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ ಮದುವೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
camera icon6
copper investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
camera icon11
Trigrahi Yoga 2026
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon11
maha shivratri 2026
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌದಿ ದೇಶ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಕೂಡಿಡುವ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ!

Saudi Arabia gold reserves: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಂದಾಗ ತೈಲ ಸಂಪತ್ತು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶವು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಮದುವೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸುಮಾರು 323 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ 20 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ. ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅರೇಬಿಯನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶವು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿ Ma'aden ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಗಣಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ Mahd Ad Dahab ಗಣಿಯನ್ನು ‘ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೌರಾ-ಮಸ್ಸರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಸ ಗಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಮೆಕ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ ಖುರ್ಮಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸೌದಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. Saudi Central Bank (SAMA) ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ “ವಿಷನ್ 2030” ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ತೈಲ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಚಿನ್ನದ ರಹಸ್ಯ ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
 

Saudi Arabia gold reservesSaudi gold minesArabian Shield goldSAMA gold holdingsMahd Ad Dahab mine

Trending News