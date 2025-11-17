ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೇ ಶೇಖ್ ಹಸಿನಾಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ..! ನವೆಂಬರ್ 17 ನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಕ್ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 17 ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಅವರ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 17, 2025, 08:23 PM IST
  • ಐಸಿಟಿ ಮೂಲತಃ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು
  • ನಂತರ ಅದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 17 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು
  • ಢಾಕಾ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತು

ಢಾಕಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 17 ನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ ಒಂದೆಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಂಎ ವಾಜೆದ್ ಮಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 17 ಅನ್ನು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮರಣದಂಡನೆ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 17 ಅವರ ವಿವಾಹವೋತ್ಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ 155,000 ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಢಾಕಾ ಮೂಲದ ದಿ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನವು 1967 ರಲ್ಲಿ ಎಂಎ ವಾಝೆದ್ ಮಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು, ಇದು ಮಹತ್ವದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು ಎಂದು ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.

ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಿತಾಮಹರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು,ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 17, 1967 ರಂದು ವಾಜೀದ್ ಮಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ವಾಜೀದ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅವರು ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮತ್ತು ವಾಜೀದ್ ಮಿಯಾ ದಂಪತಿಗೆ ಸಜೀಬ್ ವಾಜೀದ್ ಜಾಯ್ ಎಂಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೈಮಾ ವಾಜೀದ್ ಪುಟುಲ್ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಜೀದ್ ಮಿಯಾ ಮೇ 2009 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ನವೆಂಬರ್ 17 ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಐಸಿಟಿ ಮೂಲತಃ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 17 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. "ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಢಾಕಾ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತು" ಎಂದು ಢಾಕಾ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಂಗಾಳಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ "ದೇಶ್ ರೂಪಾಂತರ" ತನ್ನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 17 ಅನ್ನು ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಡಾ. ಯೂನಸ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 17 ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಸೀನಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾಗಿದೆ." ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೊಲೆಗಾರ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಕಪಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆದರು.

