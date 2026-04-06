ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಡುಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ..!

Global oil market in turmoil: ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಶೇ  90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 6, 2026, 05:03 PM IST
2 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
camera icon8
2 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಫಿಕ್ಸ್! ಇಂದೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿ
camera icon6
Retirement Planning India 2026
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಫಿಕ್ಸ್! ಇಂದೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿ
28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ.. CSKಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರು!
camera icon7
28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ.. CSKಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರು!
ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು!.. ಪವಿತ್ರಾಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ತಾಳಿ
camera icon5
Pavithra bandhan serial
ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು!.. ಪವಿತ್ರಾಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ತಾಳಿ
ಟೆಹರಾನ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದ ನಡುವೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಹಡಗುಗಳು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫಾರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಸಮುದ್ರ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಿಸುಮಾರು 20-25% ನಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯಲಿವೆ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು..! BSF ನಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್..!

ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರ ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಶೇ  90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ 'ಮಂಗಳವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನೀವು ಈ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ,ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು, ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 1,340 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ.ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಇರಾನಿನ ನಾಯಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 60 ರಲ್ಲೂ 21 ರ ಹರೆಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್! ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಅವರ ಈ ಸರಳ ಆಹಾರ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಜೋರ್ಡಾನ್, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

