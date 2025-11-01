ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನರಕವಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯಾನಕ ವಾಸ್ತವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 1, 2025, 11:04 AM IST
Women Life in Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. “ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ನರಕ!” ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸರಳ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ — ಆದರೆ ಅವಳತ್ತ ನೋಡುವ ಪುರುಷರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ... ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ

ಆ ಯುವತಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಭ್ಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಅವಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾದವರಾದರೂ, ಅವರ ವರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನದಂತಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಲಾಹೋರ್, ಕರಾಚಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯ ಪಾಕ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ ಪಿತೃಸತ್ವದ (patriarchy) ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಮ್ಮ "ಗೌರವದ" ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಮಾಜದ ನಿಯಮವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (WFP) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 40% ಮಹಿಳೆಯರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
 

