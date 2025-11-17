ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ..! ಎಷ್ಟೇ ಆಳ ಇದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳುಗದ ಸಾಗರ

dead sea: ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವವೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನುಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಡೆಡ್ ಸೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಡೆಡ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನುಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ..!
ಮೃತ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಇತರ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವನು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಮೃತ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುಳುಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.