English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ..! ಎಷ್ಟೇ ಆಳ ಇದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳುಗದ ಸಾಗರ

ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ..! ಎಷ್ಟೇ ಆಳ ಇದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳುಗದ ಸಾಗರ

dead sea: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಚ್ಚರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 17, 2025, 06:58 PM IST
  • ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಡೆಡ್ ಸೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವನು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
camera icon6
Gem and Jewellery Export Promotion Council
ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
camera icon6
this actress rejected salman khan movie
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
camera icon5
Lakshmi Nivasa serial update
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ..! ಎಷ್ಟೇ ಆಳ ಇದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳುಗದ ಸಾಗರ

dead sea: ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವವೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನುಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!

ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಡೆಡ್ ಸೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಡೆಡ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನುಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ..!

ಮೃತ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಇತರ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವನು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಮೃತ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುಳುಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

 

what is dead seadead seadead sea informationdead sea detailsಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಎಂದರೇನು

Trending News