ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಶಟ್ ಡೌನ್ : ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಗಿತ : ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನವಿಲ್ಲ

2018ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ವೇತನವಿಲ್ಲದೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 1, 2025, 11:13 AM IST
  • ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
  • ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
  • ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಶಟ್ ಡೌನ್ : ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಗಿತ : ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನವಿಲ್ಲ

US Shutdown Start : ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೆನೆಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2018ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ವೇತನವಿಲ್ಲದೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು? :
ನವೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ  ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮತದಾನವು 55–45 ಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು 60 ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: 31ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಶಟ್ ಡೌನ್ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ? : 
ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 750,000 ಫೆಡರಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ: ಹಮಾಸ್‌ಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್

ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 ಶಟ್ ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು ? : 
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಅಥವಾ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು  ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ : 
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಶಟ್ ಡೌನ್  35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶಟ್ ಡೌನ್  ಆಗಿತ್ತು. 

ಹಿಂದಿನ 21 ದಿನಗಳ ಸ್ಥಗಿತವು 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿತು.

2013 ರಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಟ್ ಡೌನ್  ಆಗಿತ್ತು. 

1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶಟ್ ಡೌನ್   ನಡೆದವು, ಆದರೆ,  ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದವು. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

USUS ShutdownUS shutdown latest newslatest news on us shutdownAmerica employees

