Pakistan Sim Card: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಈ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾಝ್, ಝೋಂಗ್, ಟೆಲಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಫೋನ್ನಂತಹ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಝ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಝ್ ನಂತರ, ಟೆಲಿನಾರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಝೋಂಗ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಕಾಮ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಯುಫೋನ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಂತರ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಇವೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಝ್ 72 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ 73 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 72 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಕಮಾನ್ಯ 51.95 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಝೋಂಗ್ 51.95 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು 500 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜನರು ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಪೇಟಿಎಂನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.