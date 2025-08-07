English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

1600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ..! ಚೆಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದವರು.. ಶಾಕ್‌

Sister hong case : 'ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಂಗ್' ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇಶದ ಜನರು ಸಹ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈಕೆ..? ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಏನು..? ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೆ ಓದಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 7, 2025, 08:16 PM IST
    • "ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಂಗ್" ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು
    • ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇಶದ ಜನರು ಸಹ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
    • ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು.. ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು..?

1600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ..! ಚೆಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದವರು.. ಶಾಕ್‌

Uncle Red case :  'ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಂಗ್' ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಹೆಸರು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು.. ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಬೆಡ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಕರೆದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಂಗ್ ಯಾರು : ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಂಗ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲ... 38 ವರ್ಷದ ಪುರುಷ. ಹೌದು.. ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು, ವಿಗ್ ಧರಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಕಾಣಲು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ಅಂಕಲ್ ರೆಡ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕ್ಸಿಯಾವೋ.

ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ವಿದೇಶಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 1,600 ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಸುಮಾರು 150 ಯುವಾನ್ ಅಥವಾ $21 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 1,814 ರೂ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕ್-ಅಪ್‌ ಆದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಮಲಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

