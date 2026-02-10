English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ!

Smallest Countries in the World : ಮ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳು! ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 10, 2026, 10:35 AM IST
  • ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಿರುವಂತೆ, ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳೂ ಕೂಡ ಇವೆ.
  • ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ

Smallest Countries in the World: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಿರುವಂತೆ, ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ  ಈ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರನ್ನು ಈ ಇಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ ನಗರದ ಒಳಗೇ ಇರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,000ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಮೊನಾಕೊ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, 2024ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.

ಐಬೇರಿಯನ್ ದೇಶವು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಹವಾಯಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿರುವ ಟೊಕೆಲಾವ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ  ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 1,600, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 10 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಿಡಲಾದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ..

ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ನೌರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಧಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರೆನ್ ವಾಸ್ತವಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇಂಟ್ ಬಾರ್ತೆಲೆಮಿ ಬಿಳಿ ಮರಳು ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಗುಸ್ಟಾವಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 11,000 ಮಾತ್ರ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶವೆಂದು ಟುವಾಲುಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9,000 ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕಾವು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೀನಾದ ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 32.9 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಿಂಟ್ ಮಾರ್ಟನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 44,000. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಪಿಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್.

ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ. ಸುಮಾರು 23,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರಿಗೋಟ್ ಇದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ.

 

