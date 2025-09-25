ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಅಂಗ..! ಮರಣ ಮೃುದಂಗ ಬಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ.

Smell of Death: ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಜನರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಾನೇ ಅರಿವಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನವೋ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಪುಟ್ರೆಸಿನ್ (Putrescine) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ.
ಪುಟ್ರೆಸಿನ್ ಎಂದರೇನು?
ದೇಹ ಸತ್ತ ನಂತರ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪುಟ್ರೆಸಿನ್ ಎಂಬ ಬಲವಾದ, ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮಾನವರು ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಪತ್ತೆಮಾಡಬಲ್ಲರು. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ – ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ “ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಓಟ” (fight-or-flight) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಯುಕೆಯ ಕೆಂಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ನಾಡ್ ವಿಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಟೆಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಲಾನ್ ಶಿರಾ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುಟ್ರೆಸಿನ್ ವಾಸನೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಾಸನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜನರು ವಾಸನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇಹವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಪತ್ತೆಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಂತೆಯೇ.
ಇತರ ವಾಸನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ
ಪುಟ್ರೆಸಿನ್ – ಜನರನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಗೆತನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಯಭೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆವರು – ಇತರರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ
ವಾಸನೆಯು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ರೆಸಿನ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಾವಿನ ಭಯ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಜಾಗರೂಕರಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಪುಟ್ರೆಸಿನ್ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟ – ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಾಸನೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.