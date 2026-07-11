/ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ದೈತ್ಯ ನಾಗ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

How Snake gave birth : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೂರು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ : ಜನರು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೈತ್ಯ ಹಾವೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಲನರಹಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಆ ಹಾವು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ಹಾವುಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ತೆವಳಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆದ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮರಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಇಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಮರಿ ಹಾಕಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು 'ವೈಪರ್' (ಮಂಡಲ ಹಾವು) ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.