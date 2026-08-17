/Content Creator Death: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗುಂ*ಡಿಕ್ಕಿ ಹ*ತ್ಯೆ; 13 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ರೂ ಕೊಂದಿದ್ದೇಕೆ?

Content Creator Death: ಯುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಮಿಂಚಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಇಂದು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಕ್ಟೋಕರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ (Pakistan Tiktoker Influencer) ಶಮ್ಸು ಬೀಬಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಯೇಶಾ ಗಿಲಮಾನಾ (Ayesha Gilamana) ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2026ರಂದು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 28 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವತಿ ಟಿಕ್ಟೋಕರ್ ಎಂಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ (Social Media) ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ದಾಳಿಕೋರರು ಅವರ ಆಯೆಷಾ ಇದ್ದ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಯೇಷಾ ಗಿಲಮಾನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಹೋದರಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕರೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಯೆಷಾ ಹತ್ಯೆ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ಸಂಜೆ ಆಯೇಶಾ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಾಶಿಫ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾಶಿ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆಯೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ, ಆಯೆಷಾ ಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಆಯೇಶಾ ತಮ್ಮ 15 ವರ್ಷದ ತಂಗಿ ಅಸೀಮಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ನೈಮತುಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ತಲುಪಿದಾಗ, 30-35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗುಂಡು ಆಯೇಶಾ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಗುಂಡಿನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆಯೇಷಾ ತಂಗಿ ಅಸೀಮಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಪಿಐಎಂಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಂತಕರು ಇಬ್ಬರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ಯೆ ಕಾರಣ ನಿಗೂಢ, ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರು!
ಇನ್ನು ಮೃತ ಆಯೇಷಾಳ ತಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೌಸರ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾವೇದ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಆಯೇಷಾ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯೆಷಾ!
ಆಯೇಷಾ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಯೇಷಾ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಮೂಡಿಸಿದೆ.