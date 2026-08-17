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  • /Content Creator Death: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗುಂ*ಡಿಕ್ಕಿ ಹ*ತ್ಯೆ; 13 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ರೂ ಕೊಂದಿದ್ದೇಕೆ?

Content Creator Death: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗುಂ*ಡಿಕ್ಕಿ ಹ*ತ್ಯೆ; 13 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ರೂ ಕೊಂದಿದ್ದೇಕೆ?


Social Media Star: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಕ್‌ಟೋಕರ್‌ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ (Pakistan Tiktoker Influencer) ಶಮ್ಸು ಬೀಬಿ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಆಯೇಶಾ ಗಿಲಮಾನಾ (Ayesha Gilamana) ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2026ರಂದು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 28 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವತಿ ಟಿಕ್‌ಟೋಕರ್‌ ಎಂಬ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ (Social Media) ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:09 PM IST
Content Creator Death: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗುಂ*ಡಿಕ್ಕಿ ಹ*ತ್ಯೆ; 13 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ರೂ ಕೊಂದಿದ್ದೇಕೆ?

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Prajwal B

Prajwal B

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