English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಯೋಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಬದಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ! ವಿಚಿತ್ರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್‌

ಯೋಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಬದಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ! ವಿಚಿತ್ರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್‌

South Sudan: ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಯೋಧರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಬದಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 12, 2025, 04:42 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈನಿಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರೆಂದು, ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ಕೊಂದರೆಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ
  • ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು

Trending Photos

ಅಪ್ಸರೆಯಂತ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೂ.. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
camera icon7
sunny deol affair with dimple kapadia
ಅಪ್ಸರೆಯಂತ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೂ.. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ವಿವಾಹಿತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ! ಅದೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ
camera icon6
Dharmendra
ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ವಿವಾಹಿತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ! ಅದೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಭೇಟಿ! ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon17
Gajakesari Rajayoga
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಭೇಟಿ! ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Kendra Trikona Rajayoga
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಯೋಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಬದಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ! ವಿಚಿತ್ರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್‌

South Sudan: ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾನವೀಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಬದಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಮತ್ತು ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಪರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬದಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ರೂರತನದ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ “ಸಂಬಳದ ಬದಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂಬಂತೆ ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಚಿನ್ನ ತುಂಬಿದ ಒಂಟೆಗಳು.. 60 ಸಾವಿರ ಸೇವಕರು.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬಿಲಿಯನೇರ್!

ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಯುಎನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಐದು ಸೈನಿಕರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈನಿಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರೆಂದು, ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ಕೊಂದರೆಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೈದ್ ರಾದ್ ಅಲ್-ಹುಸೇನ್ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು “ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಡುಕರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ! ಮದ್ಯಮಾರಾಟವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ..

2025ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದರೂ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎನ್‌ಎಚ್‌ಸಿಆರ್ ವರದಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅತಿದೌರ್ಬಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು “ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ” ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ.

South SudanSoldiersWomen AbuseUN reporthuman rights

Trending News