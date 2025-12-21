ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಭಯಾನಕ ಫೈರಿಂಗ್‌.. ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ 3 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 11 ಜನ!

ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಜನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಗರದ ಬಳಿಯ ಬೆಕಾರ್ಸ್ಡಾಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಪರಿಚಿತರು ಒಟ್ಟು 11 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೇರಿರುವುದು ಹೃದಯ ಹಿಂಡುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 9 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಖದೀಮರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಫೈರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿರೋ 5 ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್.. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ..
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಡಳಿತ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾದ ಸೌಲ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 3, 12 ಹಾಗೂ 16 ವರ್ಷದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ 13 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಗರದ ಬಳಿಯ ಬೆಕಾರ್ಸ್ಡಾಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಯಾರು.. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್!