English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಣ..! ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಹಾಯಧನ

ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಣ..! ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಹಾಯಧನ

South Korea : ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 25, 2025, 12:51 PM IST
  • ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ
  • ಯುವಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ತುಳಸಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
camera icon6
White Hair
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ತುಳಸಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಲು KGF ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ.. ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರು?
camera icon5
2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಲು KGF ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ.. ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರು?
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ವಿರಾಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೋಡಲು ಮರ ಹತ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
camera icon5
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ವಿರಾಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೋಡಲು ಮರ ಹತ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಗೊತ್ತಾ
camera icon5
shilpa shetty ̧ fitness
50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಗೊತ್ತಾ
ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಣ..! ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಹಾಯಧನ

South Korea : ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಂಭೀರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುವಜನರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾನತೆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನವಿದು..

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು, ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅಥವಾ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು ರೂ.31,000 ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರೂ.25 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೇರ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಯುವಜನರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

 

South Korea birth rateSouth Korea demographic crisisSouth Korea family incentivesSouth Korea dating incentivesSouth Korea marriage support

Trending News