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ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಕಿಮ್ಮಣ್ಣನ 'ಬೌ ಬೌ' ಮದ್ದು: ಈಶಾನ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದ!

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಆದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ... ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:31 PM IST
ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಕಿಮ್ಮಣ್ಣನ 'ಬೌ ಬೌ' ಮದ್ದು: ಈಶಾನ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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