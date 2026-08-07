ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಕಿಮ್ಮಣ್ಣನ 'ಬೌ ಬೌ' ಮದ್ದು: ಈಶಾನ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದ!

South Korea dog meat industry : ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿದೆ, ಜನ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಐಡಿಯಾ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ದಂಗಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಕಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ 'ಬೌ ಬೌ' ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏನಿದು ಕಿಮ್ಮಣ್ಣನ 'ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ' ಸಿದ್ಧಾಂತ? ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆದೇಶದ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇನು? ಇಂದಿನ ಡಿಎನ್ಎ ಎರಡನೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿ ಭೀಕರ ಉಷ್ಣಗಾಳಿಗೆ ಜನ ತಡಬಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 'ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸೂಪ್' (ಡಾಂಗೋಗಿ) ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಮಾಂಸ 'ಸ್ವೀಟ್ ಮೀಟ್' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾನಿಕ್ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮುಖವಾಣಿಯಾದ 'ರೊಡಾಂಗ್ ಸಿನ್ಮುನ್' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೀಕರ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ ನೀಡಿರುವ ಈ 'ಬೌ ಬೌ' ಮದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆ ಬಳಸಿ ತಯಾರಾಗುವ 'ಬೋಶಿಟಾಂಗ್' ಸೂಪ್ ಕುಡಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರೇಬಿಸ್, ಕಾಲರಾ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುವ ತೀವ್ರ ಭೀತಿಯಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯೊಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲುಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಂಸಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಈಗ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿ ತೀವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಭೀಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾಂಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗಗನಕುಸುಮವಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತ 'ಟಾನಿಕ್' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ವತಃ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಡಜನರಿಗೆ ಈ 'ಐಷಾರಾಮಿ' ಖಾದ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಿಮ್ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು 2024ರಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದು, 2027ರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅದನ್ನೇ 'ಮದ್ದು' ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ನಡುವಿನ ಈ ಭಾರಿ ವೈರುಧ್ಯ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಭೀಕರತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಕೆಂಡದಂತಾದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 42.5 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಜಪಾನ್ನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹಗಳು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಈ ಭೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ತನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವೇ ಮದ್ದು ಎನ್ನುವ ಆತನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇತ್ತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಕಿಮ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.