ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ..! ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ 

Smartphone effect on students : ಇಂದು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ದೇಶವು ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಚಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ನಂತರ, ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ನಿಮ್ಮ LOVER ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಸನದ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ಯೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2022-23 ರಲ್ಲಿ 27 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ 99% ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 98% ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟಲಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.