Spain Train Crash: ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಂಡಲೂಸಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 39 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ.
ಮಲಗಾದಿಂದ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇರಿಯೊ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಡೋಬಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಡಮುಜ್ ಬಳಿ ಹಳಿತಪ್ಪಿತು. ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ರೈಲು ಪಕ್ಕದ ಹಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡನೇ ರೈಲು ಕೂಡ ಹಳಿತಪ್ಪಿದೆ.
ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 39 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 123 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಐವರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 24 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಇರಿಯೊ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಆಸ್ಕರ್ ಪುಯೆಂಟೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನವೀಕರಿಸಲಾದ ನೇರ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು “ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ರೈಲು ಬಹುತೇಕ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲು ತಜ್ಞರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಬೋಗಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋಗಿಗಳು ತಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ಈ ದುರಂತವನ್ನು “ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ನೋವಿನ ರಾತ್ರಿ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ರಾಜ ಫೆಲಿಪೆ VI, ರಾಣಿ ಲೆಟಿಜಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಡಲೂಸಿಯಾದ ಹಲವು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.