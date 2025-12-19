English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿ! ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿ! ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ

Pakistani Beggars : ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಿಕ್ಷುಕರ ಹಾವಳಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 19, 2025, 12:45 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷುಕನೊಬ್ಬ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 32 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
camera icon5
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
camera icon5
‌Bigboss kannada 12 gilli kavy fight
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!
camera icon7
Karna serial big twist nithya find thejas
ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದೊಂದೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
camera icon6
silver investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದೊಂದೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿ! ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ

Pakistani Beggars : ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ ಎಂಬುವುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 56 ಸಾವಿರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ಲಾಂನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜನರು ಉಮ್ರಾ ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೊರಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ನಂತರ ಈಗ ಪಾಕ್ ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಭೀತಿ..! ಏನಿದು ಹೊಸ ವಿವಾದ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ... ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ವೀಸಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ... ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 42 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ DAWN ನ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, '2024 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 38 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಿಕ್ಷುಕರಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ನರಕದಂತೆ ಈ ದೇಶ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಗಳಿಕೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷುಕನೊಬ್ಬ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 32 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ... ಈ ಮೊತ್ತ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ... ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2 ಸಾವಿರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದು 1 ಸಾವಿರದ 400 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ದಿನಕ್ಕೆ 950 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ... ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ.

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಜಾಲ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ... ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲದವರು. ಅವರು ಮೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ವೀಸಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷುಕರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೆಣಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

PakistanPakistani Beggarsspecial training for begging in pakistanmost beggars in the world live in pakistanpakistan people

Trending News