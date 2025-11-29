English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cyclone Ditwah; ದಿತ್ವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್‌ಗೆ ಹೋದವು 120 ಜೀವ.. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಲಂಕಾ..!

Cyclone Ditwah; ದಿತ್ವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್‌ಗೆ ಹೋದವು 120 ಜೀವ.. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಲಂಕಾ..!

ದಿತ್ವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್‌ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ನಲುಗಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 29, 2025, 04:54 PM IST
  • ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತ
  • ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಾವು- ನೋವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ
  • ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

Cyclone Ditwah; ದಿತ್ವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್‌ಗೆ ಹೋದವು 120 ಜೀವ.. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಲಂಕಾ..!

ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವು- ನೋವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಒಟ್ಟು 120 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರ ಕುಮಾರ ದಿಸಾನಾಯಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಭೀಕರ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 120 ಮಂದಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 130 ಜನರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು, ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌, ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿತ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ದೇಶದ್ಯಾಂತ ದಿತ್ವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್‌ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರ ಕುಮಾರ ದಿಸಾನಾಯಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ODI ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮಾಷೆ.. ಹೇಗಿದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌..?

ಸದ್ಯ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಾರತದೆಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟದಕ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ 18 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌..!

 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

