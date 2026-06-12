ಫ್ರಾನ್ಸ್: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಅಮೆರಿಕವು ಬಹು-ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಈ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 52ನೇ ಜಿ7 (G7) ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಇರಾನ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಜಂಟಿ ಸೈನ್ಯ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಕುರಿತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಆತಿಥೇಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವು ಈಜಿಪ್ಟ್, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 16 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಗರವಾದ ಏವಿಯನ್-ಲೆಸ್-ಬೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಾಯಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಈ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೇ 14 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಸವಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸ:
ಈ ಭೇಟಿಯು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ನಗರವಾದ ನೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಿಕೊ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ 7 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ 52ನೇ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಯರಿಟ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ7 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏವಿಯನ್-ಲೆ-ಬೈನ್ಸ್ ನಗರವು 2003 ರಲ್ಲಿ ಜಿ8 ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಈ ನಗರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಜಿ7 ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಿ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (US), ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK), ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ಸಹ ಇದರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.