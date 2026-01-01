ಗಗನಸಖಿಯರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌

Rules for air hostess: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಗನಸಖಿಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ..! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳು, ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳು, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಸುಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವಿಮಾನವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಔಷಧಿಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ!
ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.