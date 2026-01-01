English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಗಗನಸಖಿಯರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಗಗನಸಖಿಯರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌

Rules for air hostess: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 1, 2026, 07:29 PM IST
  • ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Trending Photos

RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. VHTನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ?
camera icon5
RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. VHTನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ?
ಮಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!
camera icon6
Bigg boss kannada 12 malu nipanal trolled gilli fans
ಮಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!
ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಗಿದೆ ನಿಷೇಧ
camera icon6
New Year Different Countries
ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಗಿದೆ ನಿಷೇಧ
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ! ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
camera icon8
Breakfast
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ! ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
ಗಗನಸಖಿಯರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌

Rules for air hostess: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಗನಸಖಿಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ..! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ಗಳು, ಮೌತ್‌ವಾಶ್‌ಗಳು, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಸುಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವಿಮಾನವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಔಷಧಿಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಿಸೈಲ್‌ ಯಾವುದು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಗಗನಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Air hostessairplane crew membersrules for air hostessAir hostess salaryAir hostess rules in india

Trending News