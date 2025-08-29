English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಸೊಂಟ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ! ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಡಿಸುವುದು ದಂಡನೀಯ ಅಪರಾಧ

ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 29, 2025, 06:15 PM IST
  • ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳು
  • ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದರೆ ವೇತನ ಕಟ್
  • ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ

ಉದ್ಯೋಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.  ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. 

ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದರೆ ವೇತನ ಕಟ್ : 
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ  ಫನ್ನಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದ 10% ವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಓವರ್ ಟೈಮ್  ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ : 
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು : 
ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಬೊ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು 33.5 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು 35.4 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ  ಡಯೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಟ್ರಂಪ್‌ ಬುಡಕ್ಕೇ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಭಾರತ... 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ಟಾಪ್‌ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ʼಕೋಕಾ-ಕೋಲಾʼ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌!

ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ :
ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸದೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಥವಾ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು 1 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

