ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ದೇಶದ ಹಣಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ.. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಇದು

Strongest Currency in World: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 19, 2026, 03:15 PM IST
  • ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ದೇಶದ ಹಣಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ.. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಇದು

Strongest Currency in World: ಡಾಲರ್, ಯೂರೋ, ರಿಯಾಲ್ ಮುಂತಾದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ‘ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರೆನ್ಸಿ’ ಎಂದಾಗ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎದುರಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ. ಈ ದೇಶವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ, ಗೃಹ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೇ ಶಾಂತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸದಾ ಟಾಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ.

ಸ್ವಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (SNB) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು. ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. 2008ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳತ್ತ ವಾಲಿದ್ದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿವೆ. IMF ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ‘Safe Haven Currency’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 

