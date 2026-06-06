ಟೆಹ್ರಾನ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಈಗ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ 'ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮಾದರಿಯ' ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
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ಏನಿದು 'ಆಪರೇಷನ್ ರೆಕ್ಡ್ ಯುರೇನಿಯಂ?
ಇರಾನ್ನ ಪರ್ವತಗಳ ನೂರಾರು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾದ ಓಕ್ ರಿಡ್ಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 100 ಪ್ರಮುಖ ಪರಮಾಣು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಕುಶ್ನರ್ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಭೂಗತ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:
1. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಭೂಗತ ಸುರಂಗಗಳ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳ ನಿಖರ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವುದು.
2. ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ವಿಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು.
3. ವಿಶೇಷ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು.
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಅಡಿಯಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ ತೆಗೆಯಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಬದಲಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ-ಆಕ್ಟಿವ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿಯಾನ್ ಪನೆಟ್ಟಾ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ಈ ಯುದ್ಧವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದಂತೆಯೇ ವಿನಾಶಕಾರಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಒಬ್ಬ ವಿಫಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಹ್ಸೆನ್ ರೆಜೈ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು $24 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಹಣವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದ ಹೊರತು ಯುರೇನಿಯಂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಖಡಾಖಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ.