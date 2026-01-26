English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾನುವಾರವೂ ರಜಾ ನೀಡದ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Sunday holiday: ಭಾನುವಾರ ಎಂದರೆ ರಜೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯೇ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 26, 2026, 09:07 AM IST
  • ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನ
  • ಜನರು ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಭಾನುವಾರವೂ ರಜಾ ನೀಡದ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Sunday holiday: ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ವಾರದ ರಜಾದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಪೂಜಾ ದಿನವೆಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯೂರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಾರದ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2026: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು

ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ಜುಮ್ಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ವಾರದ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಗೌರವಯುತ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಗುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಓಮನ್, ಕುವೈತ್, ಇರಾಕ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ–ಶನಿವಾರ ವಾರಾಂತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ವಾರದ ರಜಾದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
 

sunday holidayWeekly off countriesMuslim countries holidayFriday holidayNepal weekly off

