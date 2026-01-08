ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇರುವ ವಿಚಿತ್ರ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶವಿದು.

SuperShe Island: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಸೂಪರ್ಶೀ ದ್ವೀಪ (SuperShe Island) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಹಲವರು “ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವರ್ಗ” ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸೂಪರ್ಶೀ ದ್ವೀಪ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 8.4 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮರದ ವಿಲ್ಲಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ದ್ವೀಪವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ದ್ವೀಪದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸೂಪರ್ಶೀ ದ್ವೀಪದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ರೋತ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.
ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ದೆಯಾನ್ ಮಿಹೋವ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ದ್ವೀಪ ಎಂಬ ಗುರುತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆಗದಂತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.