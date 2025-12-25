ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಧ್ಯಾಯನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವೇಕೆ? MBBS ಓದಲು ಈ ಸ್ಥಳ 'ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್' ಆಗಲು ಕಾರಣ..

MBBS in Bangladesh: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಯುವ ನಾಯಕ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಅವರನ್ನು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಲಭೆಕೋರರು ಭಾರತೀಯ ದೀಪು ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಶಾಂತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ: ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನೇ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು-ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಹಾದಿಯು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು 83,000 NEET ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಕೋಟಾಅನೇಕ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗದ (NMC) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚವು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2015 ರಲ್ಲಿ 3,438 ರಿಂದ 2019 ರಲ್ಲಿ 12,321 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹2.5 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ₹3 ಮಿಲಿಯನ್ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಮ್ಮ MBBS ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆಯೇ, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸಮಗ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ MBBS ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ವಿಷಯಗಳು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗ (NMC) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಏಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳ ಹೊರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ MBBS ಪದವಿಯ ವೆಚ್ಚವು ₹500,000 ರಿಂದ ₹500,000 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸುಮಾರು ₹250,000 ರಿಂದ ₹300,000 ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಶುಲ್ಕವು ಸರಾಸರಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ MBBS ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರಿಸರ, ಹವಾಮಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೋಲಿಕೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಹಣಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದೂರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NEET ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 25-40 ಪ್ರತಿಶತ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. NMC/WHO ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು FMGE ಉತ್ತೀರ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?
2024-25ರಲ್ಲಿ 9,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, 7,000-10,000 ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಿಂದ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2019 ರಲ್ಲಿ 43 ರಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ 61 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000-12,000 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
