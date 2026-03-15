ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬಂದ್!

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಯುದ್ದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಖರ್ಗ್ ದ್ವೀಪ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿಚಕ್ಷಣ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರದಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.ಈ ವಿಮಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಎರಡು ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಶಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿಗಳ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ನೀತಿಯಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ:
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು 'ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಗೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸ್ವಿಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 'ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯು ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:
ಈ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಬವಿಸಿರುವ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಆತಂಕದ ಕರಿನೆರಳು ಆವರಿಸಿದೆ.ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.