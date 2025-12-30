New Currency Notes: ಸಿರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ಶರಾ ಅವರು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಷರ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಗೋಧಿ, ಆಲಿವ್, ಹತ್ತಿ ಹೂವುಗಳಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಸಿರಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು, ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..
ಹೊಸ ನೋಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹಳೆಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಯುಗಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೋಟುಗಳಿಂದ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ‘ಮರುನಾಮಕರಣ’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ದೈನಂದಿನ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪೌಂಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಈ ಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 10 ರಿಂದ 500 ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಈ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಿರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಲೀಸ್ ಅಗದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಕೋಲ್ಡ್ವಾರ್! ಗಡಿವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ಖಾನ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ
2011ರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಪೌಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಸಿರಿಯಾ, ಈ ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಹಳೆಯ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರಂಭವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.