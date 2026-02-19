ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮೂಳೆ ಮುರಿಬಾರ್ದು! ವಿಚಿತ್ರ ಕಾನೂನು ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:51 PM IST
  • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ 90 ಪುಟಗಳ ಹೊಸ ಕಾನೂನು, 2009ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ (EVAW) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿಯಬಾರದು ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಗಾಯಗಳು ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ.

ಈ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹಿಬಾತುಲ್ಲಾಹ್ ಅಖುನ್ದಝದ್‌ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಡೆದಾಗ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ? ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್..!

ಮಹಿಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವಳ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪತಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪೋಷಕರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಲೇಮಾ, ಅಶ್ರಫ್, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು: ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ!

ಈ 90 ಪುಟಗಳ ಹೊಸ ಕಾನೂನು, 2009ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ (EVAW) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದೇ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.

TalibanAfghanistanWomens RightsTaliban lawAfghanistan women rights

