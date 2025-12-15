ಅಮೆರಿಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ! ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

Tariff on India: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸುದಾರಿಸಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸುಂಕ ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿವೆ. ರಫ್ತುಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಆಗಮನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲೀಪ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಫ್ತುದಾರರಿಂದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮಾಡಿದ ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ, ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಿದೆ. ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸುಂಕ ನೀತಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ರಫ್ತುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದು ಮದ್ಯದಂಗಡಿ! ಅದೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ..
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿಧಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂಕವು 52,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಡುವಿನ ಆಮದು-ರಫ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೆ $8.90 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಿಂದ $2.9 ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ.