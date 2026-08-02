/ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ… 5 ಸಾವು, 41 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ

ಜಕಾರ್ತಾ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮಧುರಾ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೋಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 41 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ 225 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿವೆ.
ಪೂರ್ವ ಜಾವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸುರಬಯಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಲವೇಸಿಯ ಮಕಾಸ್ಸರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 271 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ದೋಣಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.
A ferry caught fire off Indonesia's Madura island, leaving several people dead and dozens missing https://t.co/x9kye3u5A9 pic.twitter.com/x7RGbSsfN8
— Reuters (@Reuters) August 2, 2026
ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ಹಡಗಿಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಬಾನಿನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ್ದು, ಭೀತಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಕಾಣೆಯಾದ 41 ಜನರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
17,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಅವಘಡಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸುಲವೇಸಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 280 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ 'ಕೆಎಮ್ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ 5' ಹಡಗು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹದೇ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.