ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹ ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಬರುವ ಮದ್ಯದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ಮೇಲೆ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೇರಿದರೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಯಾರಿಗಾದರೂ 10,000 ಬಹ್ತ್ (ರೂ. 27 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.