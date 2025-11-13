English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ! ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು..

ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ! ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು..

 new drinking law: ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 13, 2025, 09:06 AM IST
ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ! ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು..

Thailand new drinking law: ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೊಸ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 10,000 ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ (THB) ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 27,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು 1972 ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದವು. ಸೂಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:59 ಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿ 2:05 ರವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:59 ಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ಖರೀದಿಸಿ 2:05 ರವರೆಗೆ ಕುಡಿದರೆ, ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ರಾತ್ರಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ರಾತ್ರಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮನರಂಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆಡೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ತಾಣವಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಗಳಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಂಥಾ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವರ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ..

