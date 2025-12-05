ಪಾಕ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನ ಬಟನ್ ಈಗ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ...!

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರವು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ (CDF) ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹುದ್ದೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಯು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (COAS) ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (CDF) ಎರಡಕ್ಕೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಅವರು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಸೈಯದ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ CDF ಆಗಿ COAS ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನ ಬಟನ್ ಈಗ ಮುನೀರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ:
ಸಿಡಿಎಫ್ ಹುದ್ದೆಯು ಮೂರು ಸೇವಾ ಶಾಖೆಗಳ (ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ) ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಮಾಂಡ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯು ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಿಂದ ಜೀವಮಾನದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮರುನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸೇನೆಯ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಡಿಎಫ್ ಈಗ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ವಿಸಿಒಎಎಸ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಾಗರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
240 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, 1947 ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದ ನಡುವೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.ದೇಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಳಿದ ಕೊನೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕ ಪರ್ವೇಜ್ ಮುಷರಫ್, 1999 ರಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 2008 ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ, ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಯಮ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಂತರ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುನೀರ್ ಅವರ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇಮಕವನ್ನು ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಮಿಲಿಟರಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಸ್ಥಾನವು ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಿತಿ (CJCSC) ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್, ಸಿಡಿಎಫ್ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು COAS ಮತ್ತು CDF ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಮಾಂಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮುನೀರ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. 1965 ರ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಜನರಲ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ನಂತರ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.