  • ನದಿಯಿಂದಲೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು

Country Born from a River : ನದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೇಶವೇ ಉಳಿಯಲಾರದು ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಒಂದು ನದಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶವೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ – ನೈಲ್ ನದಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 25, 2025, 07:56 PM IST
  • ನೈಲ್ ನದಿಯ ನಿಯಮಿತ ಹರಿವು ಈ ದೇಶದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು
  • ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿತು

Country Born from a River: ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು “ನೈಲ್ ನದಿಯ ಕೊಡುಗೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ವಿಶಾಲ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ನೈಲ್ ನದಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ನೀರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೈಲ್ ನದಿ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಜನರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಹೂಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ನೈಲ್ ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಜನರು ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ನದಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ನೈಲ್ ನದಿಯ ನಿಯಮಿತ ಹರಿವು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿತು. ನದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಎಂಬ ದೇಶವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇಂದಿಗೂ ನೈಲ್ ನದಿ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೀರಾವರಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾನ್ ಹೈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ನೈಲ್ ನದಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 95 ಶೇಕಡಾ ಜನರು ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡುವ ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿಯೇ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನದಿಯಿಂದಲೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
 

EgyptNile Riverancient civilizationRiver CivilizationWonders of the World

