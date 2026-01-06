English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದೇಶವಿದು.. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಬೇಕು ಚಿಕನ್‌

Chicken: ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 6, 2026, 02:31 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 1,982 ಕಿಲೋಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ

Chicken: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಮಾದವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವರದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಟೀ ಮಾರುವುದನ್ನೇ ಖಾಯಂ ಕೆಲಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಗಳಿಸೋದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್ ರಿವ್ಯೂನ 2022 ರ ವರದಿಯು ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ - ಸರಿಸುಮಾರು 24,436 kt (ಕಿಲೋಟನ್‌ಗಳು). ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 17 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಮಾರು 18,111 ಕಿಲೋಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶವು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಚೀನಾದಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಇಡೀ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಖಂಡವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಒಟ್ಟು ಸೇವನೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೇವನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯುರೋಪ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 11,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೀಸಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆ ದೇಶವು 1,982 ಕಿಲೋಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ಕಿಲೋಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 1,659 ಕಿಲೋಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.04 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕತಾರ್ 159 ಕಿಲೋಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಲಾ ಬಳಕೆ 54 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 4 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ತಲಾ ಬಳಕೆ 14.8 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು.

ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 4,946 ಕಿಲೋಟನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲಾ ಬಳಕೆ 3.49 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು.

 

