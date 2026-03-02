ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ! ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದ್ರೂ ಇದೇ ಸತ್ಯ..

General Knowledge: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸುಂದರ ದೇಶಗಳೂ ಇವೆ.. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೇ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಬಹುದು.. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ದೇಶ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ ದೇಶ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳಿವೆ.. ಈ ದ್ವೀಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ..
ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಯುವಕರು ಸಹ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..
ಇನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೈಹಿ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.. ಹೀಗಾಗಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಂಬಿಯಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ದೈಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.