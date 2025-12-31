English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಕಾನೂನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಭಾರತದ ಈ ನೆರೆಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದೇ ವಿಚಿತ್ರ..

ಕಾನೂನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಭಾರತದ ಈ ನೆರೆಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದೇ ವಿಚಿತ್ರ..

The Country Without Constitution: ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ… ತೀರ್ಪುಗಳೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:02 PM IST
  • ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ
  • 2025ರಲ್ಲಿ 746 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
camera icon7
Pressure Cooker Tips
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
ಮಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!
camera icon6
Bigg boss kannada 12 malu nipanal trolled gilli fans
ಮಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!
ಗಿಲ್ಲಿನ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರುಂಟೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ
camera icon9
Bigg Boss 12
ಗಿಲ್ಲಿನ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರುಂಟೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
which temples to visit in india
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಾನೂನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಭಾರತದ ಈ ನೆರೆಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದೇ ವಿಚಿತ್ರ..

The Country Without Constitution: ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವು ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೊರಡಿಸುವ ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಕಚೇರಿ (OCHA) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 470 ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 79 ಆದೇಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಡಿ! ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..

ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಥವಾ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು OCHA ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ‘ಅಮರ್-ಬಿಲ್-ಮಾ’ಆರೂಫ್’ ಕಾನೂನು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಲನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಪಾಲು ಕೇವಲ 6 ಶೇಕಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 66ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ 79 ಶೇಕಡಾ ಮಂದಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೂಗಲ್‌ CEO ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ..! ದೇಶದ ಸಕ್ಸ್‌ಸ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವುಮನ್ ಈಕೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 746 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇಂದು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಲ್ಲ, ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತವಾಗುವ ದೇಶವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Afghanistan CrisisTaliban RuleUN Report AfghanistanWomen Rights AfghanistanOCHA Report

Trending News