ಕಾನೂನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಭಾರತದ ಈ ನೆರೆಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದೇ ವಿಚಿತ್ರ..

The Country Without Constitution: ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವು ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೊರಡಿಸುವ ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಕಚೇರಿ (OCHA) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 470 ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 79 ಆದೇಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಥವಾ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು OCHA ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಾಲಿಬಾನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ‘ಅಮರ್-ಬಿಲ್-ಮಾ’ಆರೂಫ್’ ಕಾನೂನು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಲನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಪಾಲು ಕೇವಲ 6 ಶೇಕಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 66ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ 79 ಶೇಕಡಾ ಮಂದಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 746 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇಂದು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಲ್ಲ, ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತವಾಗುವ ದೇಶವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.