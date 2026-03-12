English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ 5 ಸಂಗತಿಗಳು..!

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:48 PM IST
  • ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ
  • ಅಮೆರಿಕವು ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು

ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ 5 ಸಂಗತಿಗಳು..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಲಿದೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿವೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಯುದ್ದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 5 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ..! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ..!

ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್..!

ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, "ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್‌ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, 'ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಸಿಗದ ಹೊರತು ಈ ಯುದ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶವು ಈ ಯುದ್ದಕ್ಕಾಗಿ $11 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಅಸಾಧ್ಯ..!

ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪಜೇಶ್ಕಿಯಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು; 2. ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು 3. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸುವುದು.

ಇರಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ..!

ಕದನ ವಿರಾಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ 'ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.ಒಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಗೆ ಸಿಕೆ ನಾಯ್ಡು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗಿಲ್ ಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ..!

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು..!

ಅಮೆರಿಕ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ.ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು..!

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕವು ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕವು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆತುರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

