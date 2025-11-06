ಇದುವೇ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಪ್ಪು! ಇದರ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಸಾವಿರ ರೂ.

worlds most expensive salt: ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಉಪ್ಪು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದೀರಾ? ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ, ಅಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂದ ಭಾವನೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದುವೇ ಕೊರಿಯನ್ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪು. ಇದರ 250 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣವು 7500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉಪ್ಪಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪು ಎಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅದು ಏಕೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಈ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ಪಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
250 ಗ್ರಾಂಗೆ 7500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೊರಿಯನ್ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪು, ನೇರಳೆ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಜುಗ್ಯೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 1930 ರಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ತೆರಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದರು. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕೊರಿಯನ್ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪು ಏಕೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೊರಿಯನ್ ಔಷಧದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
250 ಗ್ರಾಂ ಕೊರಿಯನ್ ಬಿದಿರಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂ. 7500 (ಸುಮಾರು US$100) ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ರೂ. 35,246 ($400) ಇದೆ.