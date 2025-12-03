English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಡಾಲರ್‌ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವೇನು?

ಡಾಲರ್‌ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವೇನು?

valuable currency: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 3, 2025, 10:11 AM IST
  • ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು
  • ಆದರೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯವೇ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 73,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ..
camera icon8
14 Carat Gold Jewellery
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯವೇ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 73,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ..
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
camera icon7
Nagarjuna
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon5
rupee
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
camera icon8
DMart Tips
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
ಡಾಲರ್‌ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವೇನು?

valuable currency: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ 3.24 US ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುವೈತ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ರೂ.293 ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ಉಜ್ಮಾ..! ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ..

ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೆಗ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಹ್ರೇನಿ ದಿನಾರ್ 2.65 US ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಹ್ರೇನಿ ದಿನಾರ್ ರೂ. 238 ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಮಾನಿ ದಿನಾರ್ ಬೆಲೆ 2.60 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ಶಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಒಮಾನಿ ದಿನಾರ್ ರೂ.234 ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮ, ದೇಶದ ಹಂಗು ಮರೆತು ಮಗನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌! ನಂಬರ್‌ 1 ಶ್ರೀಮಂತನ ಈ ನಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ 1.41 US ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪೆಗ್‌ಗೆ US ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ IMF ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ರೂ.127 ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ 1.25 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಲಂಡನ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
 

American dollarworld's tradecurrencies worthtop 5 most valuable currenciesThe most valuable currency in the world

Trending News