ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯ ರಹಸ್ಯ: 2,000 ವರ್ಷಗಳ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೊಸ ಪುರಾವೆ..!

ಟ್ಯಾಪೋಸಿರಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿಯ ಟ್ಯಾಪೋಸಿರಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಬಳಿಯ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮುಳುಗಿದ ಬಂದರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:42 PM IST
  • ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯ ರಹಸ್ಯವು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಗೂಢತೆಯಾಗಿದ್ದು,
  • ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು
  • ಮುಂದಿನ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು

ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯ ರಹಸ್ಯ: 2,000 ವರ್ಷಗಳ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೊಸ ಪುರಾವೆ..!

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿಯ ಟ್ಯಾಪೋಸಿರಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಬಳಿಯ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮುಳುಗಿದ ಬಂದರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಣಿ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಮೈಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮುಳುಗಿದ ಬಂದರಿನ ರಹಸ್ಯ:

ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೆ ಕ್ಯಾಥ್ಲೀನ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಸಮುದ್ರದ 40 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಂಗರುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಬಂದರು, ಟ್ಯಾಪೋಸಿರಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳು 6 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.

2022ರಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ತಂಡವು ಟ್ಯಾಪೋಸಿರಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4,300 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸುರಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಸುರಂಗವು ಭಾಗಶಃ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಬಂಡೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಕಾಲದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸುರಂಗವು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಥೋನಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 30ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ. 365ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುಭಾಗ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯು ಟ್ಯಾಪೋಸಿರಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮುಳುಗಿದ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸುರಂಗದ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರ ತಂಡವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪೋಸಿರಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಸಮಾಧಿಯ ರಹಸ್ಯವು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಗೂಢತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

