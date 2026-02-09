ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಿಡಲಾದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ..

ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಂಟಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೈನ್ಸ್ನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನಿಕ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ದ್ವೀಪವು ಸುಮಾರು 617 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2018 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೀಸ್.
ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದ್ವೀಪದ ಮೊದಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರಾವಾಕ್ಗಳು. ಅವರು ಕ್ರಿ.ಶ. 200 - 400 ರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಗುವಾನಾಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ "ಇಗುವಾನಾಗಳ ದ್ವೀಪ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಲುವಾನಾಲಾವೊ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 800 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಕಲಿನಾಗೊ (ದ್ವೀಪ ಕ್ಯಾರಿಬ್ಗಳು) ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವನೋರಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಗುವಾನಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಗುವಾನಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್ನ ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿ. ಅವರು 3 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ. ಅವರು ಜನರಿಂದ ಬಹಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನರು ಈ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚರು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು ಮತ್ತು 1660 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾರಿಬ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ್ವೀಪಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 14 ಬಾರಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ್ವೀಪವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವು ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಲೆನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
1814 ರಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿತು. 1924 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1951 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 1958 ರಿಂದ 1962 ರವರೆಗೆ, ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 1979 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದೇಶವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನೊಳಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದು, ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (UN), ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಘಟನೆ (OAS), ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (WTO), ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಗುಂಪು ದೇಶಗಳ (CARICOM) ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಇದು.
ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರಿಗೋಟ್ ಕೊಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಂತ, ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಟ್ ಬೀಚ್ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.