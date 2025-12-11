ಮಹಿಳೇಯರೇ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

gender pay gap : ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ‘ಲಿಂಗ ವೇತನ ಅಂತರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20% ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಯೂರೋಸ್ಟಾಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗ ವೇತನ ಅಂತರ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ — ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ 0.7% ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಸ್ವാഭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
2016 ರಲ್ಲೇ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ “ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ” ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷ–ಮಹಿಳೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ–ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಮಾನ ರಜೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಬಾರದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಪುರುಷರೂ ಪೋಷಕರ ರಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏರಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಏಕೈಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ.