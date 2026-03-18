WION World PULSE: ʼನಮ್ಮ ಕಾಲದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಆಲಿಸುವುದೇ WION ಪಲ್ಸ್‌ನ ಉದ್ದೇಶʼ- ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ

WION World PULSE: ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರ ಸಂಗಮವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, AI, ಹವಾಮಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 18, 2026, 02:40 PM IST
  • ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಪ್ರಚೋದಿಸದೆ ಸರಿಯಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು
  • WION ತನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
  • ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ WIONನಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ

ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ
camera icon6
Shukra Gochar
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ
ವಿರೋಶ್ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Rashmika Mandanna Haladi photos
ವಿರೋಶ್ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon5
Trigraha yoga 2026
ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲ್.. 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಂಗ್!‌ ಇಂದಿಗೂ ಮಸ್ತ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..
camera icon5
Madhuri Dixit
ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲ್.. 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಂಗ್!‌ ಇಂದಿಗೂ ಮಸ್ತ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..
WION World PULSE: ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರ ಸಂಗಮವು ದೆಹಲಿಯ ಹೃದಯಭಾಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಾದದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಪವರ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ(Geopolitical Equations)ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತ್ವರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ನಾಳೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಜಾಗತಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರು

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಾಯಕರ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂಡವು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ನಮಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ-ಜರ್ಮನ್ ನಟಿ ಎಲ್ನಾಜ್ ನೊರೌಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ಭವಿಷ್ಯವು ವರ್ತಮಾನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಗಳು, ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್‌ಸೈಡ್ ಚಾಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂವಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಗುರಿ ಮತ್ತು WIONನ ಪಾತ್ರ

ʼಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 'ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು' ಎಂಬ WION ಮನೋಭಾವವನ್ನು WION World PULSE ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದೆʼ ಎಂದು ಜೀ ಸಮೂಹದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. WION World PULSE ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, "ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಪ್ರಚೋದಿಸದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. WIONನಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ WION ನಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. WION ಪಲ್ಸ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

WION ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?  

WION ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ʼಮೊದಲು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಲ (Media network)ವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಅವರು, "WION ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಯುದ್ಧವು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೈತ್ರಿಗಳು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಒಂದರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ?"ʼ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

