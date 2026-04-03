  • ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಶಾಕ್: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ

France Russia China Veto: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಡೆತನದ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಡಗುಗಳು ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 3, 2026, 06:07 PM IST
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಲಕ್ಕಿ ಟೈಮ್‌
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಲಕ್ಕಿ ಟೈಮ್‌
ಒಂದೇ 1 ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PBKS ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌?
camera icon7
ಒಂದೇ 1 ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PBKS ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌?
ಗಜಕೇಸರಿ-ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
camera icon8
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ-ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
camera icon6
gold today rate
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೀಟೋ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿವೆ.

ಬಹ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ವೀಟೋ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2003 ರ ಇರಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ವಿಟೋ ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್!' - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನುಕರಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ!

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಗಳು ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು P-5 ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಐದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಮತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಹುಮತವು ಈಗ 3-2 ಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ:

1. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಪರವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಯಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಆ ನಡೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB vs CSK: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. RCB ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ..!

2. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹಾರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್  ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

3. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಡೆತನದ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಡಗುಗಳು ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಾನ್‌ನ ಜೇಸನ್ ಬ್ರೋಸ್ಕಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ದಿ ಡೈಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನ್ಯಾಟೋ ತೊರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

 

 

