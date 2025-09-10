ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಬಳಸಿದ ಏಕೈಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇದು.. ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Amazon Tribe: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಂಪರ್ಕವು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಯುವಕರು ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಲವರು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ “ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡುವುದು” ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದು, ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಕಾಡಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮಗಳು – ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪರಿಚಯವಾದಾಗ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಜ್ಞಾನ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ.